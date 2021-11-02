Житель Саранска жестоко избил мужчину в баре

В Саранске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является 28 летний местный житель. Он обвиняется в совершении преступления, которое предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Инцидент произошел в октябре прошлого года в баре на улице Войнова. Между двумя посетителями заведения произошла ссора. Словесная перепалка закончилась дракой, в результате которой пострадавший получил различные травмы.

«Во время борьбы обвиняемый совершил захват предплечьем своей руки шеи потерпевшего и сдавливал до тех пор, пока он не потерял сознание», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Мордовии.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.