В Мордовии почтили память защитников Отечества

22 февраля в Саранске в преддверии Дня защитника Отечества состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам – уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В День защитника Отечества мы отдаем дань глубокого уважения всем поколениям воинов. Всем, кто служил и служит Родине, охраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны, кто продолжает славные воинские традиции. Сегодня в рядах Российской армии - внуки и правнуки солдат Великой Победы. Приумножая вековые традиции российского воинства, они твердо стоят на страже безопасности нашей Родины.

Мордовия гордится военной доблестью своих земляков. И сегодня сыны мордовской земли, настоящие герои наших дней, с достоинством выполняют поставленные задачи.

Цветы к памятнику возложили Глава Республики Мордовия Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

Также были возложены цветы от военнослужащих и правоохранительных органов, вдов героев, общественных, ветеранских, военно-патриотических организаций и религиозных конфессий, промышленных предприятий, кадетов и юнармейцев.

В память о погибших была объявлена минута молчания.