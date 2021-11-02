В Мордовии отменили проверку системы оповещения

Стало известно, что в Мордовии отменена комплексная проверка системы оповещения, которая была запланирована на первое марта. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства республики.

«По решению МЧС России проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей) и замещением эфира общероссийских телевизионных и радиоканалов, запланированных на 1 марта, отменены», — говорится в сообщении.

Причины отмены проверки не сообщаются.