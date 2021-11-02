Следком начал проверку в связи с травмированием людей из-за гололеда в Саранске

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования горожан в результате гололеда в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что в социальных сетях жители города жаловались на скользкие дороги и тротуары. По их словам, администрация не принимала должных мер по устранению проблемы.

«В результате имели место случаи обращения местных жителей в медицинские учреждения с полученными на улицах травмами», – добавили в СК по РМ.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.