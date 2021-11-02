В Мордовии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб ребенок

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает МВД республики.

В ведомстве сообщили, что примерно в 07:40 в населенном пункте Лаушки Краснослободского района школьный автобус, следуя к остановке, сбил мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.