Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом»

Первого марта в Москве Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов подписали соглашение о сотрудничестве. Предприятия республики будут расширять взаимодействие с государственной корпорацией.

Одно из ключевых направлений взаимодействия - разработка и производство спецволокон под цели и задачи ГК «Роскосмос». Этим будет заниматься Инжиниринговый центр волоконной оптики, созданный на базе республиканского Технопарка.

Также соглашение предусматривает расширение взаимодействия с МГУ им. Н.П. Огарева в рамках реализации инновационных проектов. Это проект по пористой стеклокерамике из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации и проект по синтезу и обработке монокристаллов карбида кремния.