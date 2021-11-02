Уголовное дело по факту гибели в ДТП малолетнего ребенка передано в Следком Мордовии

Следственный комитет Мордовии расследует уголовное дело по факту смерти маленького ребенка. Мальчик попал под колеса школьного автобуса.

ДТП произошло накануне утром в селе Лаушки. Водитель автобуса сбил мальчика, который перебегал проезжую часть. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

«В связи с тем, что данное происшествие вызвало общественный резонанс, и что в результате погиб малолетний ребенок, прокурором удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Республике Мордовия об изъятии уголовного дела из полиции для дальнейшего расследования», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Мордовии.

Все обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.