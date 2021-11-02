В Ковылкинском районе бывший сотрудник Госавтоинспекции предстанет перед судом по обвинению в должностных преступлениях

В Мордовии перед судом предстанет бывший инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы ММО МВД России «Ковылкинский». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, обвиняемый внес ложные данные о сдаче практического экзамена для получения прав. При этом человек экзамен не сдавал. В результате ему незаконно выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «С» и подкатегории «С1».

Стоит отметить, что выступавший в качестве посредника знакомый обманным путем якобы за сдачу экзамена получил 60 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.