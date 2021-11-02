Движение «Плечом к плечу» набирает обороты по всей России при поддержке ЛДПР

Движение «Плечом к плечу» объединило тысячи волонтеров в 150 городах страны. О его создании рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В движении нет бюрократии, партсобраний. Все усилия направлены на то, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на фронте.

Представители ЛДПР взяли под свое крыло швейбаты по всей России. Это случилось после того, как в партию обратилась блогер из Перми Элина Патыкова. Активистка с началом СВО стала записывать мастер-классы по шитью вещей для военнослужащих. Свои видеоуроки, рассчитанные даже для людей без опыта, она выкладывает в телеграм-канале «Шьем для наших».

ЛДПР закупает ткани и швейные машинки, помогает организовать логистику и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех.

«Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов станет больше по всей России. Победа — это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», — говорит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Волонтеры движения «Плечом к плечу» оказывают помощь адресно.

«Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить», — говорит Элина Патыкова.

Неравнодушные люди, которые помогают участникам СВО, в большом количестве есть и в Мордовии. Теперь внести свой вклад они могут и при помощи специального сайта – плечо-к-плечу.рф.

Руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий призывает присоединяться к движению всех неравнодушных людей, вне зависимости от политических предпочтений. Также он дал поручение депутатскому корпусу отслеживать случаи завышения цен на расходные материалы для пошива и случаи, когда чиновники отказываются помогать волонтерам.

«Если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери — добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу», — сказал Слуцкий.