В Саранске насмерть разбился 32-летний мотоциклист

В Октябрьском районе Саранска первого апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина. Об обстоятельствах аварии рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

Авария случилась примерно в 17:50 на Александровском шоссе. 34-летний водитель «Лады Гранты» при повороте налево врезался в мотоцикл «Кавасаки». В результате столкновения 32-летний мотоциклист погиб на месте до приезда бригады скорой. Его пассажир доставлен в больницу.

В ГИБДД РМ сообщили, что водитель легковушки был трезв. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник: ГИБДД по РМ