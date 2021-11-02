Способы возвратить деньги за некачественную продукцию

Достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что некоторые компании умышленно стараются преподнести клиентам продукцию, которая не обладает достаточным качеством. Приходится констатировать, что некоторые клиенты готовы смириться с обманом и совершенно не предпринимают мер для возврата денег. Но не стоит быть насколько доверчивым, ведь всегда есть риск лишиться собственных накоплений, а потому нужно искать варианты для быстрого метода защиты своих прав.

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