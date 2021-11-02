В Мордовии будет введен особый противопожарный режим

8 апреля Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков провел оперативное совещание с членами кабинета министров и главами муниципальных районов, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Среди первоочередных задач – подготовка к пожароопасному сезону.

«Значимость этого вопроса всем понятна: только за последние сутки спасатели 33 раза привлекались на тушение пожаров, в Рузаевском районе при сжигании сухой травы травмирован человек», – отметил Дмитрий Поздняков.

Председатель регионального кабинета министров призвал глав муниципалитетов держать этот вопрос на постоянном контроле, не допускать экстренных ситуаций с пожарами, уделять пристальное внимание профилактической работе.

Начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин доложил, что в связи с установкой сухой и теплой погоды в республике увеличилось число пожаров. Уже зарегистрировано 125 фактов горения сухой травы, тогда как за весь пожароопасный сезон 2022 года был зарегистрирован 531 случай пала сухой растительности. Площадь, пройденная огнем, составила более 100 гектаров, есть факты перехода пламени на объекты инфраструктуры.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Адель Галиуллин сообщил, что с 3 апреля объявлено о начале пожароопасного сезона в лесах, который предусматривает запрет на посещение лесов и въезд в них техники.

В ближайшее время в Мордовии планируется ввести особый противопожарный режим, во время действия которого запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.

Наиболее неблагоприятная обстановка, связанная с фактами сжигания сухой травы, в течение последних пяти лет наблюдается в Ковылкинском, Рузаевском, Чамзинском, Лямбирском, Ромодановском районах и г.о. Саранск.

Премьер-министр призвал руководителей этих муниципалитетов незамедлительно ввести локальный особый противопожарный режим на территории районов.