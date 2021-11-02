Житель Саранска увез на эвакуаторе чужой автомобиль, чтобы отремонтировать и продать

Житель Саранска, решивший присвоить себе брошенный автомобиль, стал фигурантом уголовного дела. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах преступления.

Как сообщает пресс-служба МВД Мордовии, в полицию обратился владелец автомобиля «Лада Калина». Он рассказал, что его машина была припаркована во дворе. Из-за небольших неисправностей он не пользовался легковушкой на постоянной основе.

Однако машину заметил подозреваемой. Несколько недель он наблюдал за авто. А потом на личном эвакуаторе вывез «Ладу» в гараж. Он даже стал ее ремонтировать, чтобы потом продать.

Автомобиль изъят. Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью.