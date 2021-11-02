Саранская студентка потеряла почти 60 тысяч рублей, продавая платье на сайте бесплатных объявлений

В Саранске 18-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка лишилась 59 тысяч рублей при продаже платья. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Горожанка рассказала полицейским, что седьмого апреля разместила на одном из сайтов объявление о продаже платья. Спустя время ей позвонил покупатель. Он заявил, что готов забрать платье на следующий день, а вот внести оплату может уже сейчас.

Сначала девушка получила уведомление о поступлении на счет 10 тысяч рублей, а потом 40 тысяч рублей. Покупатель пояснил, что деньги перевел ошибочно и попросил вернуть.

По просьбе незнакомца девушка возвратила и эту сумму, а злоумышленник прервал общение.

Открыв приложение мобильного банка, заявительница обнаружила, что на ее имя оформлен микрозайм в размере 10 тысяч рублей, а также кредитная карта с лимитом 49 тысяч, которые похитили неизвестные.