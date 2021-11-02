В Мордовии наказали женщину, которая разрешила своему ребенку управлять мотовездеходом

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Мотоцикл». В ходе оперативно-профилактического мероприятия был остановлен метовездеход «Ирбис», которым управлял восьмилетний мальчик.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в отношении мамы ребенка был составлен административный материал. Протокол также составили и инспекторы ПДН.

Еще один 14-летний подросток был остановлен на автодороге сообщением г. Ковылкино — с. Слободиновка — п. Красная Пресня — с. Чекашевы Поляны.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно садиться за руль.