В Мордовии предприниматель пытался подкупить сотрудника ДПС

В Мордовии местный предприниматель пытался подкупить инспектора ДПС. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В пресс-службе МВД региона рассказали, что дорожные полицейские остановили автомобиль BMW 12 апреля. Причиной стала тонировка. Инспекторы стали составлять протокол, и в этот момент бизнесмен предложил «замять дело» за 500 рублей.

Стражи порядка предупредили нарушителя об уголовной ответственности, но он продолжил стоять на своем. В результате была вызвана следственно-оперативная группа.