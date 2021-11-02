Жительница Мордовии может отправиться в колонию из-за неуплаты алиментов

В Ельниковском районе нерадивая мать стала фигуранткой уголовного дела. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что женщина задолжала своим детям 165 тысяч рублей.

Уточняется, что у жительницы Мордовии двое детей. Но обязанности по уплате алиментов она решила не исполнять. Но сотрудники надзорного ведомства намерены повлиять на женщину.

«По результатам прокурорской проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей)», — сообщили в прокуратуре Мордовии.

В пресс-службе ведомства добавили, что расследование находится на контроле. Должнице грозит наказание вплоть до колонии.