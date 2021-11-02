В Мордовии пенсионерка и ее внучка спасли от огня село

В Мордовии пенсионерка и ее внучка, которая учится в третьем классе, спасли село от огня. Они заметили, что в овраге загорелись трава и мусор.

Женщина сразу же обратилась в пожарную охрану. А потом вместе с внучкой стала тушить пламя. Из колодца в своем дворе они протянули шланг длиной 40 метров, вооружились граблями и попытались справиться со стремительно распространяющимся огнем.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

«Очень радует, что в нашей республике есть такие неравнодушные и самоотверженные жители», — отметил начальник ОНД и ПР Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов Николай Пальтин.