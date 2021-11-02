В Мордовии введено ограничение на посещение лесов

Минлесхоз Мордовии сообщает, что в регионе вводятся ограничения на посещение лесов. Установлен четвертый класс пожарной опасности.

Представители ведомства пояснили, что в республике установилась сухая и жаркая погода. В связи с этим был издан приказ, ограничивающий посещение лесов. Ограничение будет действовать во всех лесничествах республики в период с 18 по 28 апреля 2023 года включительно.

При обнаружении лесных пожаров необходимо немедленно обратиться в круглосуточную Региональную диспетчерскую службу по телефону 8(8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или на прямую телефонную линию лесной охраны Рослесхоза 8-800-100-94-00.