В Саранске дорожные рабочие обновляют разметку

В Саранске обновляют дорожную разметку. Об этом рассказали в городской администрации.

Уточняется, что для работы используется термопластик. На этой неделе разметку обновят на следующих участках:

пр. Ленина;

ул. Коммунистическая;

ул. Осипенко;

ул. Старопосадская.

В мэрии пообещали, что до первого мая новая разметка появится на улицах Московская, Титова, Полежаева. Помимо этого, приведут в порядок проезжую часть в центре города.

До 12 июня разметку обновят в Пролетарском, Октябрьском, Ленинском районах.

В текущем году в Саранске запланирована разметка почти на 500 километров.