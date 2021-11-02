Ежедневно тысячи пользователей регистрируются на tennisi.bet – в одной из лучших букмекерских контор. Невзирая на то, что многие из этих игроков в результате теряют больше денег, чем выиграют, есть несколько стратегий, которые помогут в будущем добиться успеха.

Проведение масштабного исследования

Одним из преимуществ tennisi.bet является бонус за регистрацию. Но прежде чем начать делать ставки на спорт, требуется провести исследования, это поможет увеличить шансы на успех и снизить риски потерь. Есть ряд факторов, которые следует учитывать при проведении исследования:

соберите информацию о прошлых выступлениях, форме игроков, травмах, составе команды и других факторах, которые могут повлиять на исход игры;

просмотрите статистические данные о командах, такие как количество голов, процент побед и проигрышей, статистику по домашним и гостевым матчам и т.д.;

изучение факторов, влияющих на игру, к примеру, на некоторые игры могут оказывать влияние различные факторы, таких как погода, место проведения матча, время игры и т.д.;

перед тем, как сделать ставку, оцените коэффициенты, которые предлагают букмекерские конторы, чтобы убедиться в том, что они соответствуют вероятности наступления события;

существуют различные стратегии ставок на спорт, которые могут помочь увеличить шансы на успех и снизить риски потерь, изучите эти тактики и выберите ту, которая подходит вам.

Избегайте самоуверенности

При ставках на спорт важно избегать самоуверенности и не доверять только своим интуициям и предположениям. Хоть некоторые люди могут иногда получать удачу и выигрывать на спортивных ставках без проведения исследований и анализа, на долгой дистанции такой подход может привести к потере денег и низкой эффективности.





Важно понимать, что ставки на спорт основаны на вероятности и риске. Для того чтобы повысить свои шансы на успех, нужно проводить исследования, анализировать данные и учитывать факторы, которые могут повлиять на исход игры. Кроме того, необходимо уметь управлять своим банкроллом, то есть не ставить все деньги на одну ставку, а распределять риски и делать ставки соответственно своим возможностям.

Также стоит учитывать, что в спортивных ставках всегда существует определенная степень неопределенности и риска. Поэтому, даже при проведении обширного исследования, нельзя гарантировать 100% успеха. Важно сохранять реалистичные ожидания и не рисковать деньгами, которые не можете позволить себе потерять.

Используйте гандикап

Гандикап – это один из методов ставок на спорт, который помогает сделать более выгодную сделку с БК, учитывая фактическую силу команд. Он позволяет уравнять шансы на победу двух команд, за счет добавления или вычитания фиксированного количества голов, очков или других единиц из исходного счета.

Например, если в футбольном матче команда «А» сильнее команды «Б», букмекер может установить гандикап -0,5 для команды «А», что означает, что команда «А» должна выиграть матч или сыграть вничью, чтобы ставка на нее считалась выигрышной. Если же гандикап был бы установлен на уровне +0,5, то команда «А» должна выиграть матч, чтобы ставка на нее была выигрышной.





Этот способ может быть полезен, когда одна команда значительно сильнее другой. В этом случае добавление гандикапа для более слабой команды может повысить вероятность выигрыша ставки на эту команду. Однако гандикапы могут также повлиять на размер выплаты, в зависимости от выбранной стратегии ставок.

Описанные рекомендации смогут помочь каждому, кто делает ставки, изучить более безопасные стратегии. Используйте эти советы и регистрируйтесь в букмекерской tennisi.bet, новым амбассадором которой, кстати, сегодня является бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий.