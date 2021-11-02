В Саранске росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась совершить мелкое хищение в магазине

В понедельник, 22 мая, в Саранске сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась совершить мелкое хищение.

Примерно в три часа дня экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что в сетевом магазине на проспекте 50 лет Октября было совершено преступление.

Росгвардцейцы оперативно прибыли на место и задержали злоумышленницу.

«Объектом преступного посягательства женщины стали товарно-материальные ценности. Сотрудники Росгвардии задержали гражданку и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», - рассказали в пресс-службе ведомства.