В Саранске многодетная мать избила своего маленького ребенка

В Саранске инспекторы ПНД проводят проверку по факту инцидента на проспекте 70-летия Октября. Здесь мать избила своего маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

В полицию обратились работники магазина. Они рассказали, что стали свидетелями жестоких действий матери. Стражи порядка установили личность женщины. Как оказалось, она воспитывает троих несовершеннолетних детей.

В МВД республики добавили, что ранее жительница Саранска была судима за совершение особо тяжкого преступления. Но она получила отсрочку отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста

«При этом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе ведомства.