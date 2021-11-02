В Мордовии объявлено оперативное предупреждение из-за грозы и сильного ветра

В Мордовии на 24 мая объявлено оперативное предупреждение. Об этом местных жителей предупреждает МЧС республики.

Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра, в среду местами по региону ожидается гроза. Ее будет сопровождать сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Гостей и жителей региона просят соблюдать осторожность. С балконов рекомендуется убрать вещи. А машины лучше не парковать вблизи деревьев и металлических конструкций. Во время грозы лучше не выходить из дома.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам: «01» и «112».