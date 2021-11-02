В Мордовии «Мазда» протаранила световую опору

В Мордовии 27 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Мазда 6». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, авария случилась в 17:30 в Старошайговском районе. 29-летний водитель иномарки нарушил скоростной режим, не справился с управлением и съехал на обочину. После этого автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП водитель «Мазды» с различными травмами был доставлен в Старошайговскую районную больницу. Мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.