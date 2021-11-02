В Саранске стартовал стихийный купальный сезон

В Саранске официальный купальный сезон стартует только пятого июня. При этом местные жители, несмотря на предупреждения от МЧС, уже открыли летний сезон у местных водоемов.

Отметим, что именно с пятого июня в местах массового отдыха начнут дежурить спасатели. Всего в этом году купание разрешено на четырех водоемах — Луховское водохранилище, пруд Зеленая роща, Лесное озеро и водоем у стадиона «Старт».

«Погода стоит теплая и стихийный купальный сезон уже начался, — говорит инспектор центра ГИМС МЧС России по РМ Александр Романов. – Но сейчас купаться запрещено!»

Жителям Саранска также напомнили, что за купание в запрещенных местах грозит административная ответственность.