Житель Мордовии подозревается в краже автозапчастей из магазина

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя поселка Зубова Поляна. Мужчина подозревается в совершении кражи. Об этом сообщает МВД республики.

В мае 2023 года мужчина устроился на работу в магазин автозапчастей. Он должен был заказывать товар, а потом размещать его на стеллажах.

«Предполагая, что не вызовет подозрения у директора, подозреваемый дважды оформил заказ автозапчастей, однако не внес их в базу магазина. Некоторые детали он продал, минуя кассу, часть оставил в личное пользование. Общая сумма ущерба составила более 42 тысяч рублей», – пояснили в МВД.

Факт кражи был выявлен в ходе ревизии. Свою вину мужчина признал полностью, ущерб возместил. Расследование уголовного дела продолжается.