Продолжается строительство новых школ в Мордовии

В рамках национального проекта «Образование» продолжается реализация регионального проекта Мордовии под названием «Современная школа». Активно проводится внедрение нового оборудования и технологий, а также строительство новых учебных заведений.

На текущий год запланировано создание 30 новых центров образования «Точка Роста» на базе существующих образовательных организаций. Также, возведение новой школы в Саранске около улицы Тавлинской набережной подходит к своему завершению. По плану, здесь будет 1450 мест. А в Белозерьевской средней общеобразовательной школе продолжают строить новый корпус, который добавит еще 165 мест. Строительство новой школы на 600 мест планируется также начать в скором времени.

«Образование» – один из 13 проектов, объявленных президентом РФ. Все они направлены на улучшение демографии, здоровья, экологии, обучения и так далее.