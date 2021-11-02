Курс по защите интеллектуальной собственности будет создан с вузом Мордовии

Российский Экспортный Центр, МГУ им. Н.П. Огарева и «Технопарк-Мордовия» займутся работой над новым проектом, который будет направлен на улучшение знаний в сфере интеллектуальной собственности.

По словам руководителя РЭЦ, очень важно знать, как защитить свое право на интеллектуальную собственность, особенно при работе с зарубежными рынками. Будущая разработка будет углубленно изучать эту тему и поможет сохранить права на свои изобретения и новшества, а также поможет в подготовке кадров на экспорт. На данный момент рассматривается создание этого курса в ближайшем будущем.

Напомним, что еще в прошлом году в этом ВУЗе был создан учебный центр, направленный на повышение квалификации в направлении интеллектуальной собственности.