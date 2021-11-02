Молодых предпринимателей начали обучать в Мордовии

При МГУ им. Н.П. Огарева запущена образовательная программа, посвященная малому и среднему бизнесу, для молодых людей. Все это в рамках соответствующего нацпроекта.

Бесплатная программа уже была запущена ранее и показала хорошие результаты. В прошлом году 9 человек смогли получить на свои проекты большие гранты от государства.

Задача нового проекта – научить молодых людей правильно вести бизнес. В процессе обучения можно будет узнать как основы, так и углубиться в важные детали. Все это будет сопровождаться развитием важных умений и практическими примерами. Кроме того, обучающиеся смогут создать и проработать бизнес-план для своего проекта, дабы реализовать его.

Все это проводится в рамках одного из 13 национальных проектов, объявленных президентом страны.