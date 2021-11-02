Повышение температуры привело к преждевременному купальному сезону

Теплая погода стала причиной того, что люди массово отправились купаться, хотя сам сезон должен начаться только 5 июня.

Инспектор МЧС РФ по Республике Мордовия Александр Романов напомнил гражданам, что сейчас купаться опасно и запрещено, а спасатели начинают свое дежурство на разрешенных пляжах только с открытия купального сезона. Начиная с 5 июня, пляжи будут работать с 10 утра до 8 вечера. Инспектор призвал соблюдать эти правила.

Список разрешенных пляжей не изменился: пруд «Зеленая роща», «Лесное озеро», Луховское водохранилище и стадион «Старт».

Кроме того, он напомнил, чтобы люди не отправлялись купаться в неположенные места, так как это опасно и за это предусмотрена соответствующая административная ответственность.