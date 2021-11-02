Более 500 семей в Мордовии получают выплаты из материнского капитала

Произошли изменения в условиях выплат из материнского капитала и на данный момент больше 500 семей получают средства.

С 2023 года выплаты возможны на всех детей, если их возраст не достиг 3 лет. Благодаря этому в начавшемся году было оформлено 404 новые семьи. Также произошел сдвиг в датах получения выплат, теперь они выдаются каждое 5-е число месяца.

Подать заявление на выплаты можно как в МФЦ, так и в региональном отделении Социального фонда или через сайт Госуслуги. Оформить заявку можно в любой момент в течение трех лет с момента рождения. Если в семье несколько детей подходят по возрасту, то необходимо отдельно оформлять выплаты на них.

Рассматривается заявление в течение 10 рабочих дней. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней со дня, когда было принято решение.