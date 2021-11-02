“Мистер Сидр” с метанолом продавали в магазине на улице Севастопольской в Саранске

В Мордовии сотрудники полиции продолжают изымать из продажи напиток «Мистер Сидр». Накануне стражи порядка проверили 25 торговых точек. Всего было выявлено 1320 литров.

В пресс-службе МВД региона сообщили, что в магазине на улице Севастопольской нашли «Мистер Сидр», в котором содержится метанол. Содержание метилового спирта составило 3,6 %.

Гостей и жителей региона просят не покупать «Мистер Сидр». Он может быть смертельно опасным. Отметим, к ночи 6 июня число погибших в ряде регионов России достигло 32 человек.