В Саранске семейную пару осудили за организацию секс-бизнеса

В Саранске был вынесен приговор супругам, которые организовали секс-бизнес. Фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде условного срока.

Как оказалось, в течение нескольких лет супружеская пара содержала бордель. Для «работы» они выбирали девушек в возрасте от 18 до 34 лет, которые находились в трудном жизненном положении.

Встречи с клиентами проходили в саунах или на съемных квартирах на территории Саранска и районов республики. Организаторы борделя следили за внешним видом девушек и если те плохо выглядели, штрафовали их.