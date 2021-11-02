В Саранске возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении так называемых оптовых закладчиков синтетических наркотиков

МВД Мордовии сообщает, что в отношении двоих жителей Большой Елховки возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

По предварительным данным, весной этого года молодые люди забрали из тайника крупную партию мефедрона и метадона. Уже в Саранске они расфасовали наркотики, чтобы потом передать их курьерам.

«После организации двух закладок на территории Лямбирского района фигуранты были задержаны оперативниками УНК республиканского МВД. Заметив сотрудников полиции, один из молодых людей сбросил сверток с наркотическим средством. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у них около 8 граммов запрещенных веществ», — добавили в пресс-службе МВД Мордовии.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.