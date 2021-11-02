В Саранске специалисты подрядной организации продолжают благоустройство бульвара Цаплина

В Саранске продолжаются работы по благоустройству бульвара Цаплина. Территория была выбрана в результате рейтингового голосования, проходившего на территории городского округа в апреле — мае 2022 года.

Администрация города сообщает, что сейчас специалисты осуществляют монтаж тротуарной плитки и бортовых камней. Помимо этого, подготавливается все необходимое для установки светильников и т. д.

После этого планируется засеять газон, высадить круглогодично зеленые насаждения. Танк по всей оси будет освещаться, с левой стороны памятника будут установлены информационные стенды и МАФы.

Предусмотрена прогулочная, детская игровая и спортивная зоны.