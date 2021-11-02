Женщина и пятилетний ребенок выпали из окна многоэтажки в Саранске

Стало известно, что в Саранске скончалась женщина, выпавшая из окна на 10-м этаже. Ее пятилетняя дочка, которая также выпала из окна, выжила. Сейчас она находится в реанимации.

«Следственными органами СК России по Республике Мордовия выясняются обстоятельства травмирования ребенка и смерти его матери в результате падения с высоты 10-го этажа», — сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Сообщается, что женщина и ребенок находились в квартире одни, отец семейства работает в другом городе.