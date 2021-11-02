В Мордовии возбудили уголовное дело после падения с 10-го этажа матери и ее пятилетней дочери

В Мордовии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и травмирования ее пятилетней дочери после падения с 10-го этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 12 июня. Возле многоэтажки на улице Волгоградской было обнаружено тело женщины. А ее пятилетнего ребенка доставили в реанимацию.

«По факту получения малолетним ребенком телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Следствием также устанавливаются обстоятельства гибели женщины», – рассказали в СК по РМ.

В качестве приоритетной рассматривается версия о совершении матерью преступления в отношении ребенка, выясняются причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Источник: tass.ru