Премьер-министр РМ Дмитрий Поздняков назвал причину плохого запаха в Саранске

Председатель правительства Мордовии Дмитрий Поздняков в социальных сетях ответил на вопрос местных жителей о неприятном запахе в Саранске. Чтобы разобраться в причинах, была проведена проверка. Соответствующее распоряжение дал Глава республики Артем Здунов.

«Мы провели работу по выявлению причин случившегося. Предварительно установлено, что причина неприятного запаха – халатное отношение руководства ОАО «Птицефабрика «Атемарская» к нормативам внесения удобрений в почву», – написал Дмитрий Поздняков.

Председатель правительства добавил, что к ситуации халатно отнеслись и власти Лямбирского района.

«Тем более, что это не единичный случай. Сейчас специалисты регионального Россельхознадзора проводят проверку работы указанного предприятия. Информацию о принятых мерах по итогам проверки предоставлю», – пообещал Дмитрий Поздняков.