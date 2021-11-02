Солистку группы «Росичи» Елизавету Кутурову, выпавшую с 10 этажа, похоронили в Мордовии

Гибель 34-летней певицы потрясла Мордовию. Женщин выпала из окна многоэтажного дома на улице Волгоградской в Саранске и погибла. А ее пятилетняя дочка, которая также выпала из окна, получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в больнице.

Создательница театра песни «Росичи» и ее руководитель Елена Едакина сообщила, что певицу похоронили в родном селе Пиксяси Ардатовского района Мордовии.

«Всё... Проводили нашу Лизоньку... Фото никаких выкладывать не буду... Скажу только, что было очень много людей! Очень много цветов! Спасибо всем! Поддержали родных. Им сейчас тяжелее всего... Проводили, как и подобает артисту, последними аплодисментами... Царствия небесного новопреставленной Елизавете», — рассказала Едакина.

Руководитель коллектива также пояснила, что за жизнь девочки, оставшейся без матери, борются врачи. Малышка находится в реанимации.