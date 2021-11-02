Судебные приставы в Саранске арестовали 6 автомобилей должников

В Саранске прошел очередной рейд «Дорожный пристав». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами дежурили на улице Севастопольской.

Правоохранители задействовали аппаратно-программный комплекс для выявления автомобильных должников. Согласно сообщению УФССП России по Республике Мордовия, в результате рейда было выявлено 24 автомобиля, принадлежащих должникам.

В ходе проверки было арестовано шесть транспортных средств, из которых четыре были изъяты, поскольку их владельцы задолжали около 300 тысяч рублей по кредитным платежам. Один из автомобилистов сумел погасить свой долг на месте, переведя около 11 тысяч рублей в пользу ресурсоснабжающей организации.