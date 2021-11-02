С начала мая на дорогах Мордовии произошло 12 ДТП с участием диких животных

С начала мая текущего года на дорогах Мордовии произошло 12 ДТП с участием диких животных. В результате происшествий погибли 4 лося, 1 благородный олень и 7 косуль, сообщает региональный Минлесхоз.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в сумерках. В это время суток животные проявляют повышенную активность. И часто их можно встретить вдоль лесных массивов и посадок.

При встрече с диким животным нужно сразу же снизить скорость. Объезжать их также не советуют. Лучшее решение — остановиться на обочине и подождать, пока животное уйдет обратно в лес. Стоит помнить, что звуковые и световые сигналы могут раздражать диких животных и вынудить их атаковать автомобиль.

В случае ДТП водителям советуют сообщить о произошедшем в ГИБДД и Минлесхоз РМ по телефонам горячих линий: 8 (8342) 23-41-50, 39-23-16, 39-23-17, 39-23-18, 39-23-13, 39-23-14 и не покидать место происшествия до приезда наряда ДПС.