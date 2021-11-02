Мордовия расширяет сотрудничество с Ираном

Делегация из Мордовии продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме-2023. Главная цель - развитие сотрудничества региона со стратегическими и новыми партнерами.

В ходе мероприятия состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в России Казема Джалали, на которой обсуждались вопросы развития экономического сотрудничества между Мордовией и Исламской Республикой Иран, включая сельское хозяйство, промышленность и машиностроение. Посол Ирана выразил заинтересованность иранских предпринимателей во взаимном торговом сотрудничестве с регионом-13.

Встреча состоялась на стенде Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), где запланировано более 70 деловых встреч и подписаний документов в сфере экономики и развития территорий. Республика Мордовия является участником АИРР с 2010 года.