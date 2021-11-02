Опубликован график отключения горячей воды в Саранске с 26 июня по 2 июня

В Саранске продолжаются плановые отключения горячего водоснабжения. Согласно информации, полученной от городского расчетного центра, с 26 июня по 2 июля 2023 года в указанных домах по следующим адресам не будет горячей воды:

- ул. Гожувская, д. 21, 27, 29, 25а;

- ул. Косарева, д. 17, 19, 20, 22а, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 19а, 19б, 21а, 41/1, 41/2, 41/3;

- ул. Лихачева, д. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34;

- ул. Сущинского, д. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 4/1, 6/1, 8/1, 18/1, 4/2, 6/2, 8/2, 18/2, 4/3, 8/3, 18/3, 4/4, 4/5, 4/6, 11а, 11б, 1а, 20а, 22а, 26/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 3а, 7а.