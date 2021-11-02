ВТБ готов к запуску видеоипотеки

ВТБ готов запустить дистанционное открытие счетов, что позволит оформлять ипотеку «в цифре» новым клиентам. Банк развивает сервис с использованием российского ВКС-решения, который обеспечивает возможность сотрудникам проводить видеоидентификацию будущего заемщика, максимально защищая всех участников сделки. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Согласно законодательству, заемщикам, которые ранее не обслуживались в банке, перед дистанционным проведением ипотечной сделки в большинстве случаев требуется лично посетить его офис.

За последние три года рынок жилищного кредитования серьезно продвинулся с точки зрения цифровизации ключевых сервисов и полностью готов к удаленным сделкам, отмечает Анатолий Печатников. Указанное подтверждается данными Росреестра об увеличении числа сделок с недвижимостью, совершенных с использованием цифровых сервисов.

«Регулятор услышал позицию участников рынка о важности «цифровой ипотеки» для всех клиентов без ограничений и совершил ряд практических шагов в этом направлении. Уже разработан и проходит экспертизу органов исполнительной власти проект закона, который даст клиенту возможность дистанционно открывать счета эскроу», – заявил он.

Протестировать возможность идентификации клиентов посредством видео-конференц-связи планируется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Возможность его установления требует внесения изменений в законодательство, соответствующий законопроект в настоящее время внесен на рассмотрение в Госдуму.

По словам Анатолия Печатникова, действующие клиенты ВТБ уже сейчас могут провести полностью дистанционно любую сделку – при покупке квартиры в новостройке, на вторичном рынке или рефинансировании. ВТБ неоднократно выступал за использование видео-конференц-связи для идентификации лиц, не являющихся клиентами банка, и сейчас разрабатывает необходимую для этого инфраструктуру, которая будет полностью безопасна для всех участников процесса, удобна для клиентов и востребована рынком.

В настоящее время дистанционное оформление ипотеки предусматривает подписание всех документов в цифровом виде усиленной квалифицированной электронной подписью. Регистрация сделок, выпуск электронных закладных и оформление страховых продуктов также проходит без посещения офиса банка, МФЦ или Росреестра. Информацию по заемщику банк получает из государственных систем.