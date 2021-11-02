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Глава ВТБ Андрей Костин назвал условия полного отказа банков от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин назвал условия полного отказа банков от SWIFT

Создание новой эффективной системы международных расчетов тормозит ряд факторов и в первую очередь – санкционные опасения дружественных стран и партнеров. Однако если удастся создать закрытую цифровую систему, то количество ее участников будет постоянно расти. Такое мнение высказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на сессии ПМЭФ-2023 «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх», которая проходит при поддержке ВТБ.

«Америку боятся, но не любят. Сотни стран сегодня втайне, в душе любят нас и поддерживают. Но нам нужно разработать действительно правильные системы, которые позволили бы сегодня избегать сегодня каких-то прямых столкновений этих стран в том числе с европейскими и американскими властями», - пояснил Костин, но предупредил, что и США, и Евросоюз будут оказывать очень сильное давление на партнеров.

Не менее важна и организационная работа, так как в разных странах существуют разные системы. «У каждого есть система по передаче финансовых сообщений — и у китайцев есть, и у индусов, и у иранцев. Но чтобы они заработали все вместе, надо один протокол, чтобы они могли взаимодействовать и работать. Тогда мы легко откажемся от SWIFT», - сказал Костин. 

Новая система международных расчётов, по мнению банкира, позволит российской экономике стабильно функционировать, «чтобы мы смогли успешно сделать этот «бросок» Запада на Восток и на Юг».

«Не преуменьшаем, - предостерег Андрей Костин. – Меня иногда настораживает, как мы очень бодро рапортуем о том, как нам хорошо. Нам [торгово-финансовой системе] не очень хорошо, нам много еще нужно чего сделать. Если, скажем, с Китаем ситуация упрощается тем, что у нас сбалансированная торговля, то у нас есть сегодня серьезные проблемы по расчетам с Индией. Они тоже решаемы, но требуют, на мой взгляд, координации, унификации внутренних систем, в том числе и передачи финансовых сообщений, и ряд других вопросов, которые можно решать только на межгосударственном уровне или на уровне по крайней мере центральных банков. Такая работа проводится и, я думаю, мы эту тему решим».