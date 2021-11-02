В Мордовии Hyundai Accent опрокинулся в кювет: погиб водитель

В Ковылкинском районе Мордовии погиб 52-летний водитель автомобиля Hyundai Accent. Мужчина попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел ранним утром 18 июня. Согласно данным Госавтоинспекции Мордовии, трагедия произошла на дороге Ковылкино - Краснослободск - Ельники — Первомайск, подъезд к с. Волгапино в половине пятого утра.

Водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего его машина перевернулась. Мужчина погиб на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.