В Рузаевке организована процессуальная проверка по факту нарушения жилищных прав граждан

В Рузаевке проводится проверка по факту нарушения жилищных прав граждан. Согласно сообщению следственного отдела по городу Рузаевка СУ СК Российской Федерации по Республике Мордовия, проверка была организована после того, как местные жители опубликовали в социальных сетях обращение о том, что в подвале нового многоквартирного дома в Рузаевке накапливается вода, что приводит к появлению сырости и плесени в квартирах.

На данный момент следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства, связанные с нарушением жилищных прав граждан, которое было обнародовано в общественных медиа. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.