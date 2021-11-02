Антитеррористические учения два дня будут проходить в Саранске

Оперативный штаб в Республике Мордовия сообщает о старте антитеррористических учений в городе Саранске, которые начались во вторник, 20 июня, и продлятся два дня. Основная цель учений - пресечение террористических актов и минимизация их последствий.

Также на учениях будет отработано взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайных ситуаций. В оперштабе выразили благодарность жителям Саранска за понимание и сотрудничество при временных ограничениях, которые были введены в период проведения учений.