Один человек погиб, одиннадцать спасены из горящей многоэтажки в столице Мордовии

По данным пресс-службы регионального МЧС, ночью 21 июня на улице М. Расковой в Саранске произошел пожар в многоэтажном доме, который унес жизнь одного человека и вынудил спасателей эвакуировать 11 человек.

Пожарные обнаружили открытое пламя в одной из квартир по прибытии на место. Во время тушения было обнаружено тело 86-летней женщины, мать собственника квартиры. Однако спасателям удалось спасти 11 человек из задымленного здания.

Причины пожара и ущерб, нанесенный дому, пока находятся в стадии установления.